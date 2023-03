Morettoni e Guarducci conquistano l’oro

Il campionato individuale "silver" di ginnastica ritmica è ormai andato in archivio, perlomeno per quanto concerne la prima prova regionale. La gara è andata in scena a Ponsacco (in provincia di Pisa) pochi giorni fa. Bilancio positivo per il Corallo. Sono salite sul gradino più alto del podio Matilde Morettoni e Bianca Guarducci, rispettivamente tra le "LB1 Allieve 3" e le "LC1 Allieve 2". Medaglia d’argento per Adele Oloferne e Virginia Benelli, mentre la compagna di squadra Sofia Micheloni si è classificata terza (agguantando una medaglia di bronzo). Buono anche il rendimento evidenziato da Sofia Rosadini, Arianna Cappellini, Monica Fontana, Chiara Tamburro e Chiara Giusti.