Montemurlo vede la vetta Gara decisiva col Carraia

Un campionato riaperto all’improvviso, quando la prima della classe sembrava ormai definitivamente avviata con decisione verso il "double". E tutto si deciderà a questo punto negli ultimi centottanta minuti. La Terza Categoria 202223 si annuncia insomma sempre più combattuta. Anche perché il Montemurlo Jolly ha saputo approfittare al massimo dello scivolone del Tavola capolista: i montemurlesi hanno rifilato un poker esterno al Bgv Soccer (4-0) e adesso si trovano due soli punti di distanza dagli uomini di mister Scotton, che solo poche giornate fa sembravano aver "ammazzato" il campionato. Il prossimo turno sarà forse già decisivo: i rossoverdi affronteranno un Las Vegas che non ha più nulla da chiedere al torneo, mentre il sodalizio di Montemurlo dovrà vedersela contro il Carraia terzo in graduatoria e teoricamente ancora in lotta per la vetta. Senza contare che il Tavola ha anche la finale di Coppa Faggi da onorare, contro un San Giusto intenzionato ad impreziosire la stagione con un trofeo. Si continua a lottare anche ai margini della zona playoff: il Tobbiana ha battuto 4-0 il Bacchereto e si è portato a quattro lunghezze dalla quinta posizione, anche se vincere potrebbe non bastare per arpionarlo: serve almeno un passo falso della Valbisenzio Academy, iniziando dal derby con La Briglia Vaiano.

Giovanni Fiorentino