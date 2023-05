Montemurlo, missione compiuta

Tutto si deciderà ormai all’ultimo tuffo, perlomeno per quanto concerne la squadra che vincerà il campionato e quelle che si giocheranno agli spareggi ila promozione in Seconda. La Terza Categoria si prepara insomma ad una chiusura con il botto, stando perlomeno ai riscontri dell’ultima giornata del torneo andata in archivio ieri. Iniziando dalla capolista Tavola, che ha superato in casa un coriaceo Las Vegas grazie al 2-0 griffato da Vinci e da Piccolo. Gli uomini di mister Scotton mantengono la vetta della graduatoria. Il Montemurlo Jolly non ha tuttavia la minima intenzione di mollare la presa e con il 2-1 imposto al Nelli alla Polisportiva Carraia (con acuti Gigliofiore e Riccio) resta a due lunghezze dal vertice, pronto ad approfittare di un eventuale passo falso.

Risalgono, in ottica playoff, le quotazioni de La Briglia Vaiano, adesso terza a pari merito con il Carraia: merito del pirotecnico 3-3 maturato nel derby con la Valbisenzio. Continua sotto sotto a sognare gli spareggi-promozione anche il Tobbiana, per quanto l’impresa appaia ardua. Il 4-2 con cui il club ha però espugnato il campo del Paperino San Giorgio alla luce delle marcature di Cristofaro, Sabri, Rinaldi e Hoxhaj (mentre per i locali hanno segnato Cotroneo e Magherini). Successo di prestigio per la matricola BGV Soccer, che ha sconfitto a domicilio il più quotato San Giusto (2-0). La Polisportiva Naldi si è aggiudicata il derby di Carmignano con la Polisportiva Bacchereto (reti di Gelsumini ed Ibraliu da un lato, sigillo di Meta dall’altro). L’Eureka non è poi riuscita ad andare oltre l’1-1 interno con il Montepiano, mentre l’incontro fra La Libertà Viaccia 1945 e Carmignano si è chiuso sul 3-1 a favore dei locali. Si prospettano quindi novanta minuti decisamente avvincenti, per esprimere il verdetto principale ed archiviare la "regular season".

Giovanni Fiorentino