Montagnolo riparte

Dopo l’annuncio arrivato pochi giorni fa, Renato Montagnolo è già tornato sul terreno di gioco per prendere parte alle prima sedute da allenatore in seconda dello Spezia. E a suo modo, continua a macinare record: con i suoi 33 anni è attualmente il vice-allenatore più giovane fra quelli ai nastri di partenza del prossimo torneo di serie B. Un primato che aveva già ottenuto anche nella massima divisione, visto che lo scorso anno aveva debuttato in serie A con la Cremonese. Sempre alle spalle di coach Massimiliano Alvini, che lo ha fortemente voluto come suo secondo anche in questa nuova avventura. Un binomio ormai inscindibile e a prova di bomba, sin dai tempi dell’Albinoleffe e della serie C. A quei tempi oltretutto Montagnolo si trovò a dover sostituire il maestro per qualche partita e diventò a 28 anni, nel 2018, il tecnico più precoce fra i professionisti (grazie ad una deroga federale). La coppia si era poi ricomposta nell’estate del 2019 a Reggio Emilia, con ottimi risultati: sotto la loro guida, il club emiliano passò dalla serie D alla cadetteria in un solo anno, sfruttando il ripescaggio prima e i playoff- promozione poi. E dopo un’ottima stagione con il Perugia, la scorsa estate si erano spalancate per entrambi le porte del massimo palcoscenico. Un cammino interrotto a metà, ma è pur vero che salvarsi con la Cremonese era un’impresa sulla carta proibitiva e nemmeno chi è subentrato è riuscito ad invertire la rotta.

In qualità di vice-allenatore, Montagnolo dovrà supportare Alvini nel dare un contributo per la risalita in A del sodalizio ligure. Iniziando dalla prima giornata, che vedrà lo Spezia impegnato in Trentino per sfidare la rivelazione Sudotirol.

