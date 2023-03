Momento super per l’Italgronda Un’altra vittoria

Prosegue il momento magico dell’Italgronda Futsal Prato. Nel match casalingo con la Real Casalgrandese valido per la ventunesima giornata del campionato di serie B girone C, è arrivata infatti un’altra vittoria per la squadra allenata da Massimo Zudetich, che si è imposta con un perentorio 4-1. Le reti del successo sono state messe a segno da Di Maso, El Gallaf, Balestri a dal portiere Laino; per gli ospiti ha replicato Oscar Fernandez. I biancazzurri hanno così confermato la loro ottima quinta posizione in classifica con due punti di vantaggio sulla Mattagnanese e contemporaneamente hanno accorciato nei confronti dell’Atlante Grosseto, sconfitto 7-2 dal Bologna secondo della classe e quarto ora a sette lunghezze di distanza. Questa la formazione vincente schierata dal tecnico Zudetich al PalaKeynes: Laino, Di Maso, Patetta, Gambino, Fabbri, El Gallaf, Balestri, Truschi, Pecchioli, Montorzi, D’Amico, Di Maria.

M.M.