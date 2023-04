Mobilio accende tutta la squadra Diallo e Renzi ancora cecchini

FALSETTINI 6 Poco impegnato, non ha colpe sui gol presi e ha, se così vogliamo dire, il merito di far espellere Cerri.

APRILI 6 Fa la sua onesta partita, soffrendo. Dal 70’ BARTOLINI 6 Entra nel momento migliore della partita e fa il suo dovere.

COLOMBINI 6 Partenza da incubo, poi la difesa si assesta. BASSANO 6 Qualche disattenzione complessiva di troppo in avvio. Dal 70’ SCIANNAMÈ 6 La calma quando serve.

CICCONE 6,5 Si muove e svaria un po’ ovunque cercando sempre giocate intelligenti. Dal 76’ FRUGOLI 6,5 Mezzo punto in più per l’assist del 5-2 finale. DEL ROSSO 6,5 Dopo la partenza con handicap da parte di tutta la squadra riprende coraggio e fa il suo in mezzo.

TROVADE 6,5 Quando ha più spazio fa valere le sue doti tecniche per far girare bene la squadra in superiorità numerica.

NICOLI 6,5 Mette tanti cross in mezzo. Sta ritrovando la forma della prima parte di campionato. Dal 70’ CELA 7 Entra e segna. Nel posto giusto al momento giusto.

PETRONELLI 7,5 La sua prodezza balistica tiene a galla il Prato nel moento peggiore. Dal 60’ RENZI 7,5 Fa la cosa che gli riesce meglio: infila il pallone nella porta avversaria. Per una punta non è poco.

MOBILIO 8 Un gol, due assist. Quando si accende basta da solo ad illuminare il Prato.

DIALLO 7,5 Una rete, una traversa e tanto lavoro per la squadra come al solito.

BRANDO 7 Serviva come il pane una vittoria. Approccio da dimenticare, ma poi gli episodi stavolta gli sorridono.