Mister Brando: "La rosa è risicata Ma abbiamo sprecato troppo"

"Potevamo sicuramente fare meglio. Abbiamo avuto tante occasioni da capitalizzare e non ci siamo riusciti. E poi praticamente ci siamo fatti gol da soli per colpa di alcune grandi ingenuità. I tanti assenti non devono essere un alibi, anche se incidono sul periodo negativo che stiamo attraversando". E’ particolarmente scuro in volto Lucio Brando, allenatore del Prato, dopo la seconda sconfitta consecutiva dei suoi, incassata stavolta fra le mura amiche contro il Real Forte Querceta. Un ko che fa rimanere il Prato a quota 42 e che ora costringe i lanieri a guardarsi nuovamente le spalle in ottica play out: "Avevamo preparato nei dettagli questa partita, ma l’infortunio nel riscaldamento di Mobilio e quello dopo pochi minuti di Colombini ci hanno fatto stravolgere i piani. Siamo spesso costretti ad improvvisare. E’ difficile anche allenarsi nel modo giusto, visto che di 26 giocatori in rosa fra infortunati e indisponibili è quasi impossibile provare per due volte consecutive gli stessi reparti con i calciatori a disposizione – commenta ancora Brando -. Non cerchiamo scusanti. E’ però certamente un dato da considerare, ma potevamo fare meglio. Nel primo tempo, dopo il vantaggio abbiamo preso il pareggio in maniera fin troppo ingenua. Dovevamo comunque essere più bravi a finalizzare le occasioni create". Brando poi guarda a giovedì (nella sfida in anticipo sul campo del Lentigione, vista la Pasqua imminente): "Avremo altri tre giocatori che si aggiungono a quelli già indisponibili. Piove sul bagnato". L. M.