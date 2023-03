Missione compiuta per Poggio e Coiano

Nove gol che mettono il marchio quasi definitivo di Prato sul campionato Giovanissimi regionali. E’ stata la giornata della svolta quella a cui si è assistito nel weekend per Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Le due pratesi vincono i rispettivi incontri, mentre l’Athletic Calenzano, terzo, conferma il momento difficile andando ko a La Fogliaia per 2-1 contro l’Atletica Castello. Il Poggio a Caiano ha 12 punti in più dei fiorentini a otto giornate dalla fine del torneo, mentre il Csl Psc ne ha otto in più. Il discorso per la vittoria del girone regionale è tutta una questione pratese, con i medicei avvantaggiati dai quattro punti in più. Poggio a Caiano sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, come testimoniato dal 6-0 casalingo al Martini rifilato al fanalino di coda Firenze Ovest. A trascinare i medicei la doppietta di Spinetti e le reti di Ravagli, Fabbri, Bruni e Liguori. Bene, come detto il Coiano Santa Lucia Prato Social Club vincente 3-0 a Barberino contro il Banti. Qui le marcature portano la firma di Cicciarella, Duro e Bracco. Gli Allievi regionali, dove il Psc Csl vede rinviato il match col Limite e Capraia.