Missione compiuta: i Cavalieri non si fermano

Civitavecchia

14

Cavalieri Union

27

CIVITAVECCHIA: Beltramino, Di Giammarco, Bianco, Zorobbio, Vender, Scaringella, Nastasi, Onofri, Nocchi, Carparelli, Fraticelli, Auriemma, Moreno, Orchi, Tichetti. A disp.: Asoli, Centracchio, Agudelo, Carabella, Colantoni, Levantaci, Olivieri. All.:Tronca.

CAVALIERI UNION: Pesci, Castellana, Marioni, Puglia, Fattori, Gardinale, Marzucchi, Reali, Dalla Porta, Righini, Casciello, Mardegan, Battisti, Di Leo, Sansone. A disp.: Giovanchelli, Bartolini, Rudalli, Nifo, Attucci, Carafa, Magni, Nistri. All.:Chiesa.

Arbitro: Daniele Odoardi di Pescara.

L’unica piccola "macchia" è rappresentata dal fatto di non essere riusciti ad agguantare il punto di bonus, che ha consentito a Capitolina di rosicchiare un punto. Ma oggettivamente, come si fa a criticare una squadra che ieri ha centrato l’undicesima vittoria nelle dodici partite di campionato fin qui giocate? Ecco quindi che i Cavalieri Union non possono alla fine non essere soddisfatti di aver espugnato il campo di Civitavecchia, nel match valido per la tredicesima giornata della Serie A 202223. Un 27-14 che permette agli uomini di Alberto Chiesa di regolare i rivali, forse con qualche difficoltà in più del previsto (anche alla luce del largo 76-16 maturato al Chersoni) ma con efficacia. Merito delle mete di Dalla Porta, Castellana e Puglia, con i calci del capitano rivelatisi decisivi per mettere a segno i restanti dodici punti. La classifica del girone 3 resta comunque più che positiva: il sodalizio pratese resta secondo a 51 punti, a nove lunghezze dalla Lazio capolista e con un punto di vantaggio su Capitolina (terza a quota 50).

E l’attenzione va già a domenica prossima, quando a Iolo arriverà il Napoli Afragola, fanalino di coda del raggruppamento. Fra le due formazioni ci sono oltre quaranta punti di distanza ed è sin troppo scontato intuire chi parta con i favori del pronostico. "Non era facile fare risultato qui e ci siamo riusciti. Certo, spiace per il punto di bonus, ma dovrà servirci da lezione: le cose vanno sempre fatte nel migliore dei modi – ha chiosato Chiesa, strigliando e caricando i suoi – la priorità resta ad ogni modo quella di cercare di vincere tutte le partite e far bene negli scontri diretti: è questa la strada che porta ai playoff".

Giovanni Fiorentino