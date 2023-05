Mezzana, è Vicini il nuovo allenatore

Gabriele Vicini è il nuovo mister della prima squadra del Mezzana, che da settembre giocherà nel campionato di Seconda categoria. Al suo fianco come direttore sportivo troveremo Matteo Giusti, che si occuperà dei dilettanti e della Juniores provinciale. Entrambi reduci dall’esperienza nel Carmignano, vanno a comporre un sodalizio già navigato in molte altre esperienze, come Tavola Calcio e Olimpia Tavola solo per citare quelle più note. A Mezzana ritroveranno tra l’altro lo storico direttore generale gialloblù, Samuele Ciolini che proprio prima di passare al Mezzana ormai più di un decennio fa, aveva collaborato al Tavola Calcio proprio con Giusti e Vicini. "Ripartiamo da una buona rosa – commenta Giusti -. Un gruppo al quale chiederemo di fare bene, ma senza pressioni. Per la Juniores, invece, vogliamo ripartire dopo la retrocessione di quest’anno. La struttura delle giovanili del Mezzana è molto importante e quindi siamo fiduciosi di potere fare bene. Il mister lo annunceremo entro fine mese". Poi un giudizio sulla nuova esperienza a Mezzana. "E’ un’avventura stimolante – conclude Giusti -. Dopo 15 anni torniamo a lavorare con Ciolini, un binomio che ha portato molto bene al Tavola Calcio e che speriamo possa fruttare altrettanto a Mezzana".