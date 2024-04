Aspettando la mezza, l’ultimo allenamento collettivo dei podisti

Prato, 4 aprile 2024 – Un centinaio di appassionati podisti hanno dato il via all'ultimo allenamento di gruppo prima della tanto attesa maratonina di Prato, in programma per il prossimo 14 aprile. In questa serie di corse serali, promosse con impegno e passione dall'Asd Prato Promozione, i corridori hanno calcato l'asfalto per ben 10 sedute, dimostrando un'incredibile dedizione e determinazione. L'atmosfera, vibrante di energia e fervore, si è animata presso lo stadio di Atletica Mauro Ferrari, dove è stato dato il via a questo ultimo stage ludico motorio.

Con il supporto degli allenatori e l'incoraggiamento reciproco dei partecipanti, ogni passo è stato un ulteriore passo verso il traguardo della maratonina. Lungo il percorso di preparazione, gli atleti hanno superato sfide personali e hanno scoperto nuove risorse di resistenza e resilienza. Ma non è stata solo la fatica a tenere banco: l'atmosfera conviviale e l'amicizia tra i corridori hanno reso ogni sessione di corsa un'esperienza indimenticabile. E ora, con il termine dell'ultimo allenamento, giunge il momento di festeggiare. Gli atleti si sono ritrovati, visi radiosi e cuori colmi di gratitudine, per condividere un momento di convivialità e gioia. Generosi panini alla porchetta e deliziosi dolci fatti in casa hanno reso ancor più dolce il momento, trasformando il dopo corsa in una vera e propria festa. Ma questa è solo una tappa del viaggio.

L'appuntamento tanto atteso è fissato per domenica 14 aprile, quando gli atleti si sfideranno nelle strade di Prato, pronti a mettere alla prova la loro preparazione e il loro impegno. Sarà una giornata di sfide, emozioni e solidarietà, dove ogni passo sarà un contributo verso la beneficenza e ogni sorriso sarà un segno di vittoria. Così, con il cuore pieno di entusiasmo e la mente concentrata sull'obiettivo, gli appassionati podisti si preparano ad affrontare la maratonina di Prato, pronti a dare il meglio di sé e a lasciare un'impronta di passione e dedizione lungo il percorso. Che la corsa abbia inizio!