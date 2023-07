Menici finisce nella top ten alla cronoscalata di Castra

In una giornata da bollino rosso per il caldo (39 gradi) con partenza da Limite sull’Arno ed arrivo sul Montalbano poco prima del Pinone, al confine tra le province di Firenze e Prato, si è svolta la Cronoscalata

di Castra, salita resa celebre nel 2019 con il passaggio della tappa Bologna Fucecchio del Giro d’Italia.

In palio quattro titoli toscani della montagna a cronometro con gli allievi ad aprire la rassegna e successo di Giulio Pavi Degl’Innocenti (Empolese). Tra i pratesi in gara nono posto per il bravo Pietro Menici, atleta di Bagnolo di Montemurlo e decimo per Pietro Corrao della Fosco Bessi. Tra gli juniores titolo toscano conquistato dall’aretino Tommaso Farsetti (CPS Professional) con brillante terzo posto tra gli atleti

locali di Michael Di Girolamo

del Team Pieri a 38" dal vincitore, mentre il suo compagno di squadra Francesco Zanaga ha concluso in settima posizione. Infine la gara

per dilettanti élite e under 23

con l’exploit dell’under 23 Tommaso Dati della Mastromarco Sensi Nibali che ha coperto la distanza

in 14’08’’ infliggendo 42’’

al bravo Ciafardini e 46’’

al suo compagno di squadra Crescioli. In quarta posizione e per lui il titolo degli Elite, Matteo Niccoli (Maltinti Banca Cambiano) a 47"

dal magnifico vincitore assoluto della corsa. In questa categoria terzo posto per Tommaso Nencini atleta di Legri di Calenzano.

Antonio Mannori