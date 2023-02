Mencarelli ok a Lignano Conquista due medaglie

A Lignano Sabbiadoro sono andati in scena i campionati italiani di nuoto pinnato, proprio pochi giorni fa. Una manifestazione che ha visto sfidarsi in vasca decine e decine di agonisti provenienti da tutta Italia. E tra loro, c’erano anche gli agonisti e le agoniste del Notapinna Prato, che possono tracciare un bilancio positivo della kermesse. Iniziando dalle due medaglie conquistate da Giulia Mencarelli, capace di agguantare un argento nei 200 monopinna e un bronzo nei 400 monopinna. Buone anche le performance fatte registrare da Caterina Leo, Melissa Pacini, Dario Cortini, Filippo Bonechi, Cristian Jang Haoran. Gli atleti pratesi hanno quindi trovato continuità, considerando che questo 2023 aveva già portato loro in dote i primi riconoscimenti di prestigio al termine del Trofeo Bizantino di Ravenna svoltosi il mese scorso.