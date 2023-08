Memorial Paolo Rossi: Calcio a Bucine e Montevarchi con Juve, Milan e Perugia

Una manifestazione calcistica che ha debuttato lo scorso anno e che stavolta è pronta a raddoppiare, sia nel numero delle squadre partecipanti (si parla di circa 200 giovanissimi calciatori) che per le sedi delle partite.

Tutto pronto quindi per il "Memorial Paolo Rossi", giunto alla seconda edizione. La competizione è stata presentata il mese scorso dalla moglie di Pablito, Federica Cappelletti, che ha confermato l’intenzione di farne un appuntamento fisso e di allargare progressivamente la platea dei partecipanti.

E proprio nei giorni scorsi, la Figc ha provveduto a rendere noto quello che sarà il regolamento del torneo di calcio giovanile che quest’anno si terrà fra Bucine e Montevarchi, fra poco meno di due mesi. Inizierà il prossimo 7 settembre, per poi chiudersi il 9, e sarà organizzato dall’Accademia Italia Paolo Rossi. Per quanto si tratti di una kermesse dedicata agli Under 14, ci saranno quasi tutte le squadre in cui l’eroe di Spagna ‘82 ha giocato. Fra le otto compagini partecipanti che si disputeranno il trofeo, infatti, presenti la Juventus, il Milan, il Perugia e il Lanerossi Vicenza. Club nei quali Rossi vinse o salì comunque alla ribalta nazionale, soprattutto a cavallo fra gli anni ‘70 e gli anni ‘80. A rappresentare la realtà pratese ci sarà il CSL Prato Social Club, con San Michele Cattolica Virtus e i padroni di casa di Aquila Montevarchi e Bucine a completare il lotto.

La formula prevede la divisione delle formazioni in lizza in due gironi da quattro, con la gara inaugurale (Perugia – Bucine) che inizierà alle 16 del 7 settembre. Lo stesso giorno, ma alle 17.30, il CSL Prato Social Club se la vedrà invece con il Milan, per poi giocare il dì successivo contro il Vicenza (alle 9.30) e il Montevarchi. Le prime classificate di entrambi i raggruppamenti si sfideranno infine nella finalissima, programmata per le 11.30 del 9 settembre presso lo stadio "Paolo Rossi" di Bucine.

Giovanni Fiorentino