Memorial Bresci, il percorso Con la ripida salita la "Corta"

Dopo l’assegnazione del Campionato Toscano dilettanti 2023, gli organizzatori di Narnali e Galciana assieme alla asd Moto Guzzi di Prato, società referente, hanno individuato il probabile percorso della prova regionale del 9 luglio a Galciana di Prato in occasione del 3° Memorial Maurizio Bresci. Si tratta di un circuito di km 38,9 da ripetere 4 volte. I corridori raggiungeranno con la Tangenziale la zona di Casa Rossa, quindi Seano, Carmignano, La Serra, Comeana (variante), Poggio a Caiano (via Granaio) per affrontare la ripida salita la "Corta" che porta all’ingresso in Carmignano, discesa su Seano e ritorno a Galciana per transitare dalla zona di arrivo. Questo l’anello ispezionato sabato scorso dai dirigenti della asd Moto Guzzi, con le salite di Seano e della "Corta", e che consente agli sportivi di seguire il Campionato Toscano èlite e under 23 in ogni sua fase. Ora si attende l’ok da parte della Struttura Tecnica del Comitato Toscano di ciclismo.

An. Mann.