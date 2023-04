Memorial Agliana, un successo Ad alzare il trofeo è il Monteserra

E’ il Monteserra a conquistare la prima edizione del memorial Carlo Agliana, storico dirigente del Maliseti Seano, la cui scomparsa è stata ricordata dalla società amaranto con un torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Esordienti, annata 2011. Otto le squadre scese in campo al Comunale di via Caduti senza Croce, suddivise in 2 gironi di 4 compagini ciascuna. Nel gruppo A si sono sfidate Maliseti Seano, Banti Barberino, Santa Maria e Pontassieve, mentre nel B hanno giocato i match della prima fase Monteserra, Armando Picchi, Poggibonsese e Limite e Capraia. Alla fine a conquistare il successo è stato il Monteserra che ha dato vita a un percorso perfetto nella manifestazione. Al termine della finalissima, spazio per le premiazioni, con la famiglia Agliana, erano presenti la figlia Antonella e le nipoti Giulia e Greta, a consegnare i riconoscimenti alle varie società partecipanti. "Il Maliseti Seano ringrazia le società partecipanti, provenienti da tutta la Toscana, e tutti i volontari – spiegano dalla società -, che con il loro impegno hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".