Medicea Handball Ostacolo Mugello

Terzultimo appuntamento della stagione per la serie B di pallamano e per le due pratesi che partecipano a questo campionato. La settima di ritorno vedrà i poggesi della Medicea Handball impegnati oggi in casa (PalaPacetti, 18.30) contro la seconda forza del torneo, il Mugello United, mentre domani la seconda squadra della Pallamano Prato riceverà al PalaKeynes il Carrara (inizio alle 17). Nel turno precedente era stata la Pallamano Prato ad affrontare il Mugello United, venendo sconfitta in trasferta per 29-27. Anche la Medicea Handball aveva giocato contro una formazione di alta classifica, il Ginnastica Spezia, ed era stata a sua volta battuta in trasferta per 32-27. In classifica comanda ancora il Follonica con 34 punti davanti a Mugello United con 32 e Ginnastica Spezia con 30; al quarto posto c’è l’Olimpic Massa Marittima con 24 punti ma anche con una partita in più, mentre al quinto c’è la Medicea Handball con 23; poco più indietro la seconda squadra della Pallamano Prato che è settima a pari merito con Tavarnelle a quota 16.

M.M.