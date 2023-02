Anche il campionato di serie B maschile di pallamano è arrivato al termine del girone d’andata. In questo fine settimana andranno infatti in scena le partite dell’undicesima e ultima giornata della prima parte della stagione, in cui le pratesi saranno impegnate più precisamente di domenica. Per entrambe si tratterà di un confronto casalingo: la Medicea Handball Poggio a Caiano riceverà al Pacetti la capolista Follonica, la squadra B della Pallamano Prato giocherà invece con il Grosseto (fischio d’inizio per tutt’e due alle ore 19. In classifica comanda appunto il Follonica in compagnia del Ginnastica Spezia con 18 punti, davanti a Mugello United con 17 (con però tre di penalizzazione) ed a Medicea Handball, quarta a quota 13. La Pallamano Prato è invece settima con 10 punti all’attivo. Nel precedente turno di campionato la Medicea Handball ha battuto agevolmente il Carrara per 32-15, mentre la Pallamano Prato è stata sconfitta in casa proprio dalla capolista Follonica con un netto 44-30.

M. M.