Marta Mennini torna a "casa"

Due anni ad Agliana e poi il ritorno a Prato. L’Ariete riporta a casa Marta Mennini e lo fa per affidarle uno dei due posti di regista. Palleggiatrice, classe 2003 per 180 centimetri, l’atleta tornerà a vestire la maglia total black dopo due anni importanti e formativi disputati con la serie C dell’Aglianese. Un elemento chiamato da settembre al grande salto, visto che dovrà giocare da protagonista col Pvp in serie B2 femminile, augurandosi per il terzo anno di fila che Prato possa lottare per i playoff. Mennini è una giocatrice di gran fisico e dagli ottimi margini di miglioramento. "Sono tornata a Prato perché dopo due anni in Serie C mi sono detta che forse era l’ora di provare anche la categoria superiore – spiega Mennini -. L’Ariete mi ha chiamato e ho accettato questa nuova esperienza che mi può fare crescere. Ho visto poco dell’anno passato, perché ero impegnata con il mio campionato, ma Prato ha fatto bene e quindi giocare qui sarà bello". Mennini è già al lavoro assieme alle nuove compagne. "Mi sono risentita a casa e con il gruppo mi sono subito inserita benissimo", conclude.