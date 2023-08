Marchetti-Minak super C’è il bronzo agli Europei

Ginevra Marchetti e Gabriele Minak (foto) hanno conquistato una medaglia di bronzo nel "duo libero mixed", segnalandosi fra gli atleti più promettenti della disciplina a livello continentale. Questo il verdetto che arriva dal Portogallo, dagli Europei juniores di nuoto artistico. I due giovani della Futura erano stati convocati per rappresentare l’Italia a Funchal, in virtù degli ottimi piazzamenti colti di recente anche sul piano internazionale. E si sono confermati anche nella massima kermesse europea: Marchetti (originaria di Montemurlo) e Minak si sono piazzati in terza posizione con 112.8208 punti, alle spalle degli spagnoli Maria Bofill Strub e Dennis Gonzales Boneu e ai britannici Beatrice Crass e Ranujo Tomblin. "Non possiamo che felici – ha commentato il presidente del club pratese, Roberto Di Carlo – la loro crescita tecnica è evidente ed è figlia anche dell’ottimo lavoro svolto dal nostro staff tecnico. Tutti i nostri tesserati stanno crescendo: è incoraggiante tanto per il presente quanto per il futuro".

La Futura festeggia anche perché proprio ieri un’altra sincronetta, la giovane Margherita Tempestini, è partita alla volta di Savona per il collegiale della Nazionale giovanile, dove rimarrà fino al prossimo 26 agosto ad allenarsi sotto la supervisione dello staff tecnico azzurro. Il binomio fra Prato e il nuoto sincronizzato, insomma, appare sempre più inscindibile.

Giovanni Fiorentino