Manteco scende in campo con il Tc Bisenzio Becagli: "Una partnership che ci dà forza"

Il Tc Bisenzio si prepara a disputare la serie A1 maschile di tennis con un nuovo partner d’eccezione come Manteco. Il tennis italiano maschile è in grande crescita e Prato sarà protagonista del massimo campionato a squadre con lo storico sodalizio sportivo nato con il nome di Fabbricone nel 1940. Ad ottobre il Tc Bisenzio esordirà quindi contro le formazioni e i giocatori più forti d’Italia e lo farà con il sostegno di un’altra storica attività pratese.

"Manteco sarà il nuovo main sponsor della nostra squadra di serie A1 maschile 2023 – spiega il presidente del Tc Bisenzio, Sandro Becagli – una partnership che ci dà forza, con una azienda leader del territorio e di grandissimo prestigio anche a livello internazionale. Siamo entrambi legati in maniera indissolubile alla storia della nostra città da più di 80 anni. Noi e Manteco insieme, porteremo con grande orgoglio il nome di Prato sui campi da tennis e nei club più prestigiosi d’Italia. Fiduciosi che sia l’inizio di un lungo rapporto ricco di soddisfazioni, vogliamo ringraziare di cuore la famiglia Mantellassi: siamo onorati, felici e entusiasti".

Il team laniero ha confermato i giocatori che hanno ottenuto la storica promozione in A1: Samuele Pieri, Cosimo Banti, Gabriele Bonechi, Jacopo Stefanini, Francesco Cano (giocatori cresciuti nel Tc Bisenzio) e gli stranieri Andrew Paulson (Repubblica Ceca), Pablo Llamas Ruiz (Spagna) più il polacco Daniel Michalski.

"Il circolo sta vivendo un momento davvero unico e l’attesa per questo esordio è davvero alta – spiega il ds Stefano Bonechi – proprio in vista del prossimo campionato, effettueremo dei lavori di adeguamento e messa a norma della nostra struttura, consentendoci così di svolgere con serenità la nostra attività agonistica e di scuola Sat, che ha visto un aumento di iscrizioni tra i più piccoli e di corsi di specializzazione per agonisti. Ci siamo strutturati con tecnici qualificati e altre figure per essere davvero pronti a questo salto di qualità: avere sulle maglie un partner come Manteco è davvero un valore aggiunto".