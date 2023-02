Mande spinge il Maliseti Seano Tre punti preziosi in cassaforte

Maliseti Seano

1

Castelnuovo

0

MALISETI SEANO: Cuorvo, Badiani, Campana, Rudalli, Peschi, Fusco, Perillo, Shiqeri, Mande, Santini, Perna. A disp.: Marini, Coppini, Sensi, Landini, Scardilli, Breschi, Salucci, Aiazzi, Cecchi G.. All.: Fabbri.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Tonarelli, Bonaldi, Sheta, Biagioni L., Biagioni R., Galletti, Casci, El Hadoui, Maggi, Grassi, Vaselli. A disp.: Papeschi, Bitep, Caiaffa, Dal Poggetto, Ghafouri A., Lombardi, Marganti, Telloli, Pedreschi. All.: Cipolli.

Arbitro: Erriquez di Firenze.

Reti: 13’ Mande.

Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo il Maliseti Seano nel girone A di Promozione e lo fa superando di misura il quotato Castelnuovo Garfagnana sul campo di casa. Con questo successo gli amaranto tirano una piccola boccata di ossigeno in ottica salvezza, raggiungendo quota 22 punti. Ma parliamo della partita. Partenza al fulmicotone per i padroni di casa. Al 13’ Mande apre e chiude un triangolo con Shiqeri al limite dell’area e poi con freddezza porta in vantaggio i suoi a tu per tu con Tonarelli. Nel finale di primo tempo l’esperto Grassi colpisce la traversa su calcio di punizione per il Castelnuovo Garfagnana e poi, pochi minuti dopo, Perna a portiere battuto calcia a porta sguarnita ma colpisce il palo interno. Si va dunque al riposo con la squadra di Fabbri avanti 1-0, ma con la partita ancora viva.

Nella ripresa il canovaccio della gara cambia. Il terreno molto accidentato non favorisce il bel calcio. La squadra ospite prova a spingere per agguantare almeno il pareggio, ma i padroni di casa si arroccano con ordine in fase difensiva, concedendo solo gli spilli agli avversari. L’unico rischio arriva, paradossalmente, in contropiede per un calcio d’angolo battuto male dal Maliseti. Ripartenza fulminea ospite, che però non si concretizza di un soffio. Alla fine le occasioni nella ripresa latitano, con il gioco e la battaglia che ristagnano a centrocampo. Alla fine, quindi, con il minimo sforzo i padroni di casa riescono ad incamerare tre punti preziosi e una bella iniezione di morale e fiducia per il prosieguo di una stagione che rimane comunque ancora in salita.

L. M.