Maliseti, Zenith e Viaccia Ecco il tris di promosse

Tris di promosse in Coppa Toscana Juniores per le formazioni pratesi. Vincono infatti tutte le squadre impegnate nella competizione di fine stagione fra le migliori dei campionati regionali. Si parte dal successo più pesante, quello ottenuto dal Maliseti Seano che si lascia alle spalle le difficoltà di fine stagione che gli sono costate il titolo d’Elite, e batte col punteggio di 3-1 la Sestese con le marcature di Dardha, Llana e Coppini (per gli avversari fiorentini gol di Viti). Bene anche la Zenith Prato che conferma lo slancio dell’ultima parte di stagione imponendosi 2-1 sulla Lastrigiana per merito delle realizzazioni di D’Agati e Casini. Sorrisi anche in casa Viaccia con l’1-0 rifilato al Quarrata Olimpia. A decidere il match in favore dei rossoblù è stata la marcatura di Raffaele. Vincono anche Antella 99, Don Bosco Fossone, Castiglioncello, Centro Storico Lebowski, Venturina, e Casellina.