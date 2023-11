Maliseti, un pareggio che tira su il morale

Lunigiana Pontremolese

2

Maliseti Seano

2

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Miceli, Vignozzi, Filippi, Seghi, Bresciani, Grasselli, Petracci, D’Angelo R., Simonelli. A disp.: Razzoli, Agolli, Iaropoli, Gaddari, Ghiselli, D’Angelo D., D’Antongiovanni, Bellotti, Branca. All. Bracaloni.

MALISETI SEANO: Mardale, Menichetti A., Kouadio, Paoli, Badiani, Peschi, Shiqeri, Breschi, Llana, Picchianti, Cavalieri A.. A disp.: Ringressi, Campani, Bambini, Perillo, Aiazzi, Rudalli, Robi, Del Bianco, Tumminaro. All. Carovani.

Arbitro: Frediani di Pisa.

Reti: 22’ (r) e 25’ Petracci, 74’ e 84’ Tumminaro.

Un pareggio e un punto che fanno morale per il Maliseti Seano. La compagine allenata dal tecnico Carovani mostra carattere e riesce a strappare in rimonta un preziosissimo 2-2 sul campo della Lunigiana Pontremolese dopo essere andata in doppio svantaggio e sale a 5 punti nella classifica del girone A di Promozione, pur rimanendo al terzultimo posto. Una partita ben giocata dal Maliseti fin dall’inizio, con Peschi vicino al gol di testa al 15’.

Al 22’ del primo tempo la Lunigiana Pontremolese ottiene un calcio di rigore che Petracci trasforma con freddezza e poi è lo stesso Petracci, tre minuti più tardi, a raddoppiare in rovesciata approfittando di uno svarione della difesa ospite. Sotto di due reti i pratesi non si perdono d’animo e, soprattutto grazie ai cambi operati nella ripresa, si gettano in avanti alla ricerca del pari.

Tumminaro in gran spolvero nella seconda parte della ripresa: il giocatore del Maliseti Seano centra quindi due gol di testa, prima su cross di Aiazzi, poi su cross di Cavalieri, e riesce a rimettere in carreggiata gli amaranto, che nel finale sfiorano addirittura il colpaccio ancora con Tumminaro, vicino alla tripletta personale.

L.M.