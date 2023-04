Maliseti, ultima partita in casa "Congediamoci con una vittoria"

Ultima giornata della regular season nel girone A di Promozione. Ultima partita casalinga per il Maliseti Seano, che oggi pomeriggio (fischio di inizio alle 15.30) ospiterà al "Comunale" di via Caduti senza croce il Meridien Grifoni per congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico. Gli amaranto hanno già ottenuto domenica scorsa la permanenza in categoria e arrivano a questa partita assolutamente rilassati e soddisfatti dell’obiettivo raggiunto, anche se con fatica. Il Meridien Grifoni dal canto suo è fuori dai giochi ai piani alti, ma non rischia niente in ottica retrocessione.

"Chi andrà in campo dovrà dimostrare di averne voglia. Anche se abbiamo già raggiunto la salvezza. Vorrei fare risultato e prendere meno gol possibili per mantenere la buona statistica difensiva che abbiamo conseguito nell’arco di una stagione travagliata, ma alla fine chiusasi nel modo che volevamo – commenta Francesco Fabbri, allenatore del Maliseti Seano -. Mancheranno sicuramente Mande e lo squalificato Cuorvo. Affronteremo una squadra che in campionato ha fatto meno di quel che ci si aspettava, considerando gli investimenti fatti, ma che è però riuscita a vincere la coppa Italia di Promozione. Vorrei congedarmi con una vittoria da questa stagione", chiude il tecnico del Maliseti Fabbri.

L. M.