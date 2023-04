Maliseti, serve un miracolo per salvarsi

Ultima chiamata per scongiurare la retrocessione per i Giovanissimi Elite del Maliseti Seano. Gli amaranto per salvarsi nell’ultima giornata del torneo hanno bisogno di un vero miracolo. Da un lato alle 10.30 hanno bisogno di vincere sul campo del Tau Altopascio, corazzata del girone che ha già vinto il campionato e che finora ha perso in stagione solo un match. Dall’altro, dopo avere compiuto l’impresa, dovranno attaccarsi al cellulare e sperare che lo Zambra Calcio non vinca a Scandicci. A quel punto si aprirebbero due ipotesi, perché il Maliseti Seano sicuramente aggancerebbe il Margine Coperta, fermo per il turno di riposo, dando vita a uno spareggio. Ma al contempo se nemmeno l’Armando Picchi vincesse, allora si aprirebbero gli scenari di classifica avulsa. Insomma, le chance di salvezza per il Maliseti Seano sono davvero pochissime, ma gli amaranto vogliono giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di permanenza nell’Elite.