Maliseti Seano, si ricomincia a correre "Girone difficile, ma la salvezza è possibile"

È iniziata la preparazione del Maliseti Seano, al "Comunale" di via Caduti senza croce. Tante le novità, a cominciare dalla guida tecnica affidata, dopo la separazione consensuale con mister Francesco Fabbri, a mister Piero Carovani che torna a Maliseti, dove ha già vinto con la Juniores tre campionati regionali e una supercoppa, dopo le esperienze con Montespertoli, Affrico e Malmantile.

"I primi giorni servono per mettere benzina nel motore, verificare le condizioni atletiche di tutti e iniziare a fare gruppo e a conoscersi – commenta proprio mister Carovani –. Ho trovato i ragazzi molto motivati e anche disponibili a lavorare tanto e a fare fatica sul campo. Il clima mi sembra ottimo, ma è presto per dire qualsiasi cosa. Attendiamo almeno le prime amichevoli. Giocheremo un girone difficile, con squadre importanti come Viareggio, Pietrasanta, Meridien, Larcianese e Pontremolese. Dovremo giocarcela con le altre per la tranquilla salvezza".

Tra i calciatori convocati, volti nuovi e graditi ritorni, come quello di Mirko Picchianti, centrocampista classe 1990, ex Zenith Audax, Firenze Ovest, Olimpia Quarrata e Amici Miei, già a Maliseti con mister Agostiniani e con mister Fabio Bichi. Oppure quelli di Niccolò Amerighi, centrocampista classe 1998, cresciuto nella Fiorentina, campione d’Italia con la Rappresentativa Regionale Juniores, che torna a Maliseti dopo le ultime due stagioni in Eccellenza con il Firenze Ovest. Rientrano a Maliseti, dopo i rispettivi prestiti a Jolo e CF 2011, anche Niccolò Bambini, difensore centrale classe 1999, e Giorgio Robi, attaccante, classe 2003.

I nuovi arrivi sono quelli di Christian Kouadio (terzino classe 1998, cresciuto nella Fiorentina, nell’ultima stagione in Eccellenza con il Prato 2000), di Matteo Del Bianco (attaccante classe 2001, ex Livorno e campione d’Italia con il Torino U18), di Paolo Tumminaro (attaccante classe 1990, ex Scandicci, Rondinella e Montelupo) e di Edoardo Ringressi (portiere classe 2004, proveniente dal Signa).

Promossi in pianta stabile in prima squadra, il portiere Vlad Mardale, il difensore Lorenzo Badiani e l’attaccante Sebastian Llana, grandi protagonisti nello scorso campionato Juniores Regionali d’Elite.

L.M.