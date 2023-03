Maliseti Seano senza sosta Oggi affronta la capolista

Trovare la giusta continuità. Anche con pochi giorni di riposo sulle gambe. Non c’è un attimo di respiro per il Maliseti Seano nel girone A di Promozione. Dopo il successo ottenuto domenica sul campo degli Amici Miei, gli amaranto oggi alle 15 saranno in campo per ospitare la capolista Valdinievole Montecatini e recuperare la sfida rinviata per maltempo e impraticabilità del "Comunale" di via Caduti senza croce una decina di giorni or sono. "Quella di domenica è stata una vittoria di enorme importanza, arrivata grazie ad una prestazione quasi perfetta, senza sbavature. L’unica cosa da rimproverare alla squadra è di non aver raddoppiato quando c’è stata l’opportunità. Nel finale di gara ci sono state un paio di mischie in cui poteva verificarsi l’ennesima beffa - commenta Francesco Fabbri, allenatore del Maliseti Seano, dopo il successo sugli Amici Miei e alla vigilia del match infrasettimanale -. Sono contento del ritorno a pieno regime di Lorenzo Cecchi, che è un giocatore molto importante per noi, così come Cuorvo, Fusco e Santini che sono i nostri leader e i giocatori a cui ho chiesto un ultimo sforzo in questo mese decisivo della stagione. Dobbiamo recuperare le energie e provare a fare punti anche contro il Montecatini. La squadra, a prescindere dai risultati, dopo un inizio molto negativo sta facendo bene, ma non ci possiamo rilassare finché non sarà finita la stagione. L’obiettivo tranquilla salvezza non è ancora raggiunto". Il Maliseti Seano con 26 punti arriva a questa sfida casalinga con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play out.

L.M.