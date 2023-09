Maliseti Seano-Pieve Fosciana: Rudalli porta avanti, ma il Calcio regala la beffa

Maliseti Seano

1

Pieve Fosciana

1

MALISETI SEANO: Mardale, Kouadio, Cavalieri A., Amerighi, Badiani, Peschi, Paoli, Picchianti, Llana, Rudalli, Breschi. A disp.: Corradi, Menichetti A., Perillo, Bambini, Campani, Aiazzi, Robi, Osasumwen, Tumminaro. All.: Carovani.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Cavani, Ghiloni, Da Prato, Matteoni, Lucchesi, Turri A., Balducci, Bertellotti, Valdrighi. A disp.: Velani G., Pieroni, Pietrazzini, Orsetti, Giunta, Giovannetti, Telloli, Brucciani, Bonini L.. All.: Compagnone.

Arbitro: Enned di Firenze.

Reti: 58’ Rudalli, 88’ Balducci.

Tanto amaro in bocca in casa del Maliseti Seano, che comunque rimane in serie positiva nel girone A di Promozione, ma viene raggiunto sull’1-1 dal Pieve Fosciana nei minuti finali del match.

Gli amaranto accumulano così il secondo pareggio consecutivo in campionato e salgono a quota 2 punti, rimanendo in attesa della prima vittoria e a metà del tabellone.

Primo tempo assolutamente avaro di emozioni al "Comunale" di via Caduti senza croce. Le due squadre si affrontano in ogni zona del campo, ma le rispettive difese prevalgono sui reparti offensivi. Domina una certa paura di perdere, in uno scontro diretto fra due formazioni che hanno come obiettivo stagionale la permanenza in categoria. Si va al riposo col risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa arriva il vantaggio quasi immediato della formazione di casa con il guizzo di Rudalli direttamente su calcio di punizione.

Subito dopo il Maliseti avrebbe anche l’occasione per raddoppiare e mettere al sicuro il risultato, ma Paoli non riesce a servire a centro area né Tumminaro né Cavalieri.

All’88’ arriva la beffa per i locali, col Pieve Fosciana che mette in area un calcio di punizione dalla tre-quarti e trova il tap-in di Balducci per il pareggio insperato a una manciata di minuti dal termine.

L.M.