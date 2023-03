Maliseti Seano il miraggio vittoria

Non sa più vincere il Maliseti Seano nel campionato Juniores Elite. L’ex capolista compie un mezzo passo falso anche nel turno infrasettimanale impattando 2-2 al Comunale contro la Fratres Perignano. Dardha e Coppini danno la sensazione con i loro gol di potere garantire un’affermazione agli amaranto e invece un autogol e la marcatura di Balducci regalano un punto agli ospiti che così muovono la classifica e restano nelle zone medio-alte. Il pari per i ragazzi di mister Di Vivona (foto) significa vedere scappare sempre di più la capolista Fucecchio, ora avvantaggiata di sei punti e con una partita in meno. Non del tutto positiva nemmeno la prestazione della Zenith Prato che pareggia 1-1 al Chiavacci contro l’Urbino Taccola. Buscema non basta ai bluamaranto per ottenere il bottino pieno, che tra l’altro avrebbe significato portarsi a un passo dal secondo posto occupato da Maliseti Seano e Lastrigiana. Petrucci ha però vanificato le speranze col gol del pari.