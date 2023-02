Maliseti Seano guida la classifica

CALCIO

Si fa sempre più avvincente la lotta per la vittoria del titolo nel campionato Juniores Elite. Il Maliseti Seano espugna di misura 1-0 il terreno di gioco del Porta Romana e si conferma in vetta alla graduatoria assieme al Fucecchio, a sua volta vincente 4-1 in casa contro il San Marco Avenza. A regalare alla truppa di mister Di Vivona un’altra settimana da capolista è la rete del solito bomber Llana. In classifica il Maliseti Seano ha tre punti di vantaggio sulla Sestese, che cade 2-0 sul campo dell’Urbino Taccola, e viaggia a +6 sulla Zenith Prato. I ragazzi di Bellandi però sono in corsa più che mai per il vertice: perché battono 3-2 in trasferta una diretta rivale come il Pontassieve, e perché sono gli unici ad avere già osservato il turno di riposo. Per la vittoria sono decisive le reti di Buscema e Ammendola (doppietta). Infine la Juniores regionale. La capolista Viaccia crolla 5-3 sul campo del Casellina e ha solo un punto di vantaggio sui diretti rivali. Ai rossoblù non bastano i gol di Caca, Fedele e Santi. Chi fa il colpaccio in ottica salvezza è il Mezzana col 2-0 casalingo rifilato nel derby al Poggio a Caiano. Vince anche il Csl Prato Social Club 4-2 sul Lanciotto.