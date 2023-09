Maliseti Seano e Viaccia, partenza con due trasferte delicate in Promozione

Tutto pronto per l’inizio ufficiale del girone A di Promozione. Maliseti Seano e Viaccia, le due pratesi di questa categoria, partiranno subito con due trasferte delicate (fischio di inizio oggi pomeriggio alle 15.30). Il Maliseti Seano, che ha il morale alto dopo la doppia sfida di coppa Italia al termine della quale ha eliminato proprio i "cugini" del Viaccia, andrà a far visita all’Intercomunale Monsummano: "La partita non è da non sottovalutare – commenta Piero Carovani, il tecnico amaranto – Affronteremo una squadra che ha cambiato tanto, ma che ha in rosa giocatori di esperienza e di qualità. Andremo a giocarci le nostre possibilità per provare a portare a casa qualche punto". Assente sicuro lo squalificato Del Bianco nelle fila pratesi. Il Viaccia, che al contrario deve smaltire le scorie della precoce eliminazione dalla coppa Italia, andrà a caccia di una vittoria in casa del Pieve Fosciana: "Avversario difficile, sarà una partita di carattere, proveremo – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice allenatore del Viaccia – a giocare a calcio, sapendo che la partita richiederà tanto sacrificio".