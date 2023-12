Maliseti Seano e Viaccia. Doppia gara in notturna

Tornano in campo Maliseti Seano e Viaccia nel girone A di Promozione. Dopo il pareggio ottenuto sul campo della capolista Viareggio la formazione amaranto, questa sera alle 21 al "Parrocchiale" di Mezzana, affronterà il Meridien Larciano per il match di recupero della sfida non giocata all’inizio di novembre, a causa dell’emergenza alluvione. "Contro un avversario quotatissimo, che arriverà molto motivato dopo la sconfitta inattesa incassata contro il Pieve Fosciana, speriamo di ripetere l’ottima prestazione che abbiamo visto domenica scorsa contro la corazzata Viareggio – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti Seano –. Sarà l’ultima fatica prima della sosta e dell’ultima gara, a gennaio, del girone di andata. Inutile dire che per noi sarebbe fondamentale portare a casa punti per continuare a smuovere la classifica". Nelle fila pratesi rientrerà a disposizione, dopo aver scontato i suoi turni di squalifica, Breschi. Il Viaccia, invece, sempre alle 21 sarà impegnato in casa ("Nelli" di Oste) contro il Castelnuovo Garfagnana: "Ospiteremo una squadra che si è rinforzata molto nel mercato invernale, quindi sarà una sfida delicata – commentano Ambrosio e Gualtieri, allenatore e vice allenatore del Viaccia – . Noi vogliamo chiudere l’anno solare nel modo migliore per rimanere agganciati alle zone alte della classifica. Avremo ancora assenti Medini e Gambineri per infortunio".