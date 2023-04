Maliseti Seano, con Cecina vietato fallire

Si gioca le restanti chance di salvezza il Maliseti Seano questa mattina nel match del Comunale contro lo Sporting Cecina. Il fischio d’inizio è fissato per le 10.30 e gli amaranto sono obbligati a vincere se vogliono provare a superare Zambra e Lastrigiana che precedono di una lunghezza la truppa di mister Bartolini. Clamorosa l’involuzione dei Giovanissimi lanieri, che a inizio stagione sembravano potere lottare per il vertice e che poi sono incappati in una crisi nera. Striscia negativa che li mette a serio rischio retrocessione. Lo Sporting Cecina non è però il migliore avversario possibile, visto che è quinto e lotta per la Coppa Toscana. Il Maliseti Seano però non dovrà pensare ad altro che a centrare il bottino pieno. Già retrocessi invece gli Allievi Elite del Maliseti Seano che oggi alle 10.30 vanno a fare visita alla Sestese. In palio c’è però solo la gloria di giornata, visto che anche i locali non hanno più obiettivi stagionali.