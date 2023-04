Maliseti Seano, brutta sconfitta L’obiettivo salvezza si complica

E’ una sconfitta che rischia di complicare maledettamente i piani salvezza quella rimediata dal Maliseti Seano nel campionato Giovanissimi Elite. Gli amaranto perdono in casa 2-1 al cospetto dell’Armando Picchi facendosi scavalcare in classifica proprio dagli ospiti e ritrovandosi adesso in quintultima piazza, a serio rischio retrocessione nei regionali.

Nel ko del Comunale al Maliseti Seano non basta la marcatura di Osmenaj per evitare una battuta d’arresto nel confronto diretto. L’Armando Picchi espugna il campo di via Caduti senza Croce infatti grazie alle reti di Loi e Martinelli.

Il tracollo del Maliseti Seano in classifica quindi va avanti, e dal sogno Coppa Toscana ora si vive l’incubo retrocessione. Addio all’Elite che invece è già realtà per gli Allievi sempre del Maliseti Seano, sconfitti 2-1 pure ad Arezzo e ormai già col pensiero ai regionali dell’anno prossimo. Per gli amaranto segna Mencarelli, ma i locali con Verdini e Nacchia portano a casa i tre punti.