Maliseti Seano, arriva il Forte

Ha assoluto bisogno di punti il Maliseti Seano nel campionato Allievi Elite. Gli amaranto devono muovere la classifica per portare avanti le speranze salvezza. Lo potranno fare questa mattina alle 10.45 al Comunale ospitando il Forte dei Marmi. L’impegno non è dei più facili, visto che i lanieri dovranno sfidare la seconda della classe che avrebbe potuto lottare per il titolo se non si fosse trovata di fronte la corazzata Tau Calcio. I versiliesi arrivano al match del Comunale con la consapevolezza di dovere osservare ancora il turno di riposo. Il Maliseti Seano non potrà concedere punti al Forte, visto che Mazzola Valdarbia e Pro Livorno Sorgenti corrono veloce verso la permanenza in categoria. Passando ai Giovanissimi Elite, sfida esterna stamani alle 10.30 ad Arezzo per il Maliseti Seano (nella foto mister Bartolini). Anche qui la sfida è contro la seconda della classe, staccata solo dal Tau Calcio. Gli amaranto però qui non hanno problemi di salvezza.