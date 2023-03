Maliseti, niente da fare col Forte Ora salvarsi è più complicato

Non cambia niente in zona salvezza nel campionato Allievi Elite. Tutte le formazioni in lizza per non retrocedere vanno ko nei rispettivi incontri. A cominciare dal Maliseti Seano a cui non riesce il colpaccio casalingo al Comunale contro il Forte dei Marmi 2015. Gli ospiti si impongono col punteggio di 3-1, andando a bersaglio con Pinna, Sacchelli e Simonini. Per i pratesi gol di Ciaschi. Per fortuna del Maliseti Seano perde anche la Pro Livorno Sorgenti, 4-3 in casa contro lo Scandicci, l’Atletico Lucca 2-0 sul campo dello Zambra Calcio, il Mazzola Valdarbia 2-0 sul terreno della Lastrigiana, e il Monteriggioni 2-0 in casa contro la Sestese. Di fatto in classifica resta tutto immutato, con i lanieri staccati di un punto dal Mazzola Valdarbia e di due lunghezze dalla Pro Livorno Sorgenti. Ora però per salvarsi servono punti pesanti al Maliseti Seano. Passando al campionato Giovanissimi Elite, arriva una sconfitta 2-0 per il Maliseti Seano sul campo dell’Arezzo, firmata da Lanini e Minocci.