Maliseti, ennesima salvezza: un’impresa

"La stagione è stata difficilissima. Questa salvezza ha una importanza enorme per le difficoltà superate. Il campionato era molto più arduo dell’anno scorso, con almeno 6-7 squadre fuori portata. Ora un po’ di vacanza e poi penseremo al futuro". Soddisfatto Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti Seano, che è orgoglioso della salvezza conquistata in Promozione (girone A) dalla prima squadra allenata da Francesco Fabbri. "Il periodo iniziale, fino a novembre, è stato drammatico. Poi abbiamo cambiato passo con Real Cerretese e con Meridien Grifoni alla chiusura del girone di andata. Nel girone di ritorno siamo partiti bene e ci siamo tirati fuori dalla zona bassa con due vittorie". E ancora: "Sembrava di poter guardare in alto, ma tre sconfitte consecutive ci hanno fatto ripiombare in zona retrocessione – precisa Bardazzi -. Contro il Castelnuovo siamo tornati ai 3 punti, è stata la svolta di stagione, da quel momento abbiamo sempre fatto risultato. Soprattutto con Amici Miei e Viaccia abbiamo vinto e guadagnato la salvezza senza play out. Una vera impresa".