Maliseti choc: salta il ct Carovani

Terremoto a Maliseti. Salta la guida tecnica della prima squadra. La società amaranto ha deciso di sollevare dall’incarico Piero Carovani, sostituendolo con Alessandro Di Vivona, tecnico della formazione Juniores Regionali Elite. Il nuovo allenatore ha già fatto alcuni allenamenti con la squadra e avrà, ovviamente, il compito di cercare di risollevarsi in classifica generale per centrare la salvezza, magari senza passare dai play out. Impresa non facile, visto che il Maliseti Seano è ancora a caccia del primo successo in campionato e si trova in penultima posizione a 6 punti, al pari del Settimello, con 4 lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Pieve Fosciana e ben 7 punti da recuperare su San Marco Avenza e Alleanza Giovanile. Intanto sono arrivate anche le cessioni ufficiali a titolo definitivo di Niccolò Amerighi al Lanciotto Campi, di Soumele Christian Kouadio all’Unione Tempio Chiazzano, di Matteo Del Bianco alla Galcianese e il rientro dal prestito di Edoardo Ringressi al Signa.

L.M.