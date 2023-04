"Mal di Testa 19" E’ tutto pronto

La stagione sta proseguendo nel migliore dei modi, stando perlomeno ai risultati colti da Stilian Shehu (nella foto) e compagni nei mesi scorsi. E a breve, si concretizzerà la "gara di casa", organizzata dallo stesso club pratese. Tutto pronto per il "Mal di Testa 19", la manifestazione di arti marziali orientali "full contact" messa a punto dal Team Kai Muay. Una gara giunta alla 19esima edizione, rivelatasi in passato capace di portare a Prato alcuni dei migliori agonisti di muay thai e K1. L’appuntamento è per domenica nella palestra dell’istituto Gramsci – Keynes di via di Reggiana, con la prima parte della kermesse, che dalle 13 alle 17, vedrà il "galà light" con le specialità kick light, light contact, K1-tecnico, muay thai light e kick jitsu, per poi lasciare il posto sino alle 21 al "galà full contact". Dopo lo stop a causa della pandemia, già nel 2022 il MDT era riuscito a riprendersi lo spazio conquistato in anni ed anni di gare. E promette di continuare su questa linea.