Medaglie e prestazioni incoraggianti, tanto per il presente quanto in chiave prospettica. Questi i riscontri ottenuti dai nuotatori e dalle nuotatrici della Futura, reduci dalla terza prova di qualificazione invernale di nuoto. Una kermesse svoltasi pochi giorni fa a Massarosa, che ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta la Toscana. E che vedeva gli atleti sfidarsi in un’unica categoria agonistica, a prescindere dall’età. Un meccanismo che penalizzava un po’ i più giovani, ma il sodalizio pratese è riuscito a ben figurare. Iniziando dal portacolori Gabriele Magni, capace di salire sul gradino più alto del podio nei 400 stile e di aggiudicarsi la medaglia d’oro. Ottima la performance di Ginevra Fissi, bronzo nei 50 farfalla (e nona nei 100 stile). Giovanni Nazzareno Procaccini è arrivato ottavo nei 100 rana. Alla trasferta lucchese hanno partecipato con buoni risultati anche i vari Guglielmo Giusti, Filippo Vannini, Andrea Ciardi, Stefano Ciardi, Lapo Gori, Marco Nuti, Ettore Neri, Nicholas Mati, Marta Bennati, Sofia Giraldi e Giulia Poggiolesi. Gli agonisti di Sandro Castagnoli hanno ripreso gli allenamenti per prepararsi alle sfide della stagione entrata in fase culminante. "Il 2023 è iniziato con i migliori auspici, sul piano dei risultati - ha commentato il presidente della Futura, Roberto Di Carlo - L’obiettivo è di proseguire su questa strada, continuando a crescere".

G.F.