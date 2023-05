L’under 19 cede al Basket Cecina Quarto posto alle final four

Si chiude con il quarto posto l’avventura alle final four dell’Under 19 Gold del Progetto Pallacanestro Prato. La formazione pratese ha avuto la sfortuna di incontrare in semifinale i futuri campioni toscani (e padroni di casa) di Basket Cecina, venendo battuta per 84-69. Buona partenza dei ragazzi di coach Nieri e coach Mannucci, che chiudono avanti (20-14) il primo quarto. Nel secondo Cecina arriva avanti all’intervallo lungo (40-35). Al rientro in campo i padroni di casa mettono il turbo e consolidano il risultato, con il Progetto Pallacanestro Prato che ha il grande merito di crederci fino alla sirena finale e di rientrare quasi in partita dopo esser stato in svantaggio di 19 punti. I pratesi affrontano poi Basket Lucca nella finalina di consolazione per il terzo e quarto posto e anche in questo caso escono sconfitti per 67-45. Sempre parlando di Under 19 Gold, ma passando alla Montemurlo Basket, i biancorossi hanno chiuso al terzo posto le final four di Coppa Toscana, perdendo la semifinale con Etrusca San Miniato (79-60), ma vincendo la finalina contro Sancat (57-47).

L. M.