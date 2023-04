L’Under 15 è campione toscano E ora ci sono le finali nazionali

La Kabel alle finali nazionali. Grande prova dell’Under 15 del Volley Prato guidata da coach Andrea Barbieri che vince a Grosseto e conquista con un turno d’anticipo il titolo regionale toscano. Prestazione solida dei giovanissimi ragazzi pratesi che si sono imposti per 0-3 (20-25; 22-25; 21-25) in terra maremmana. Vittoria, come detto pesantissima perché vale il titolo regionale e anche l’accesso alle finali nazionali di categoria che, particolare tutt’altro che irrilevante, si terranno a Prato dal 16 al 21 maggio prossimi. Finale perfetto, quindi, di una stagione altrettanto perfetta. Undici vittorie su altrettante gare disputate per diventare campioni interprovinciali. Sei vittorie su altrettante gare disputate nella fase regionale rendendo ininfluente il match contro Arezzo. Il tutto senza avere persone nemmeno un set. Insomma, Prato scintillante a livello regionale ma che dovrà fare attenzione allo scoglio rappresentato dalle difficoltà della fase nazionale dove, invece, i competitor saranno molti e di ben altra qualità. Questa la rosa dei campioni regionali Under 15 del Volley Prato: Balatri, Berti, Bianchi, Calvietti, Carmagnini, Cecchi, Grasso, Grossi, Lascialfari, Noferi, Postiferi, Proietti, Lazzarotto, Romei, Nipolli, Sottani. All. Barbieri.