L’Under 15 batte la Sancat E accede alle Final Six

L’Under 15 del Progetto Pallacanestro Prato si aggiudica lo spareggio con la Sancat e vola alle Final Six di Venturina il 28-29-30 aprile. Partita più combattuta di quanto non dica il punteggio finale di 71-48 in favore dei pratesi, con i fiorentini in gara per tre quarti prima di capitolare sul -23 conclusivo. Prato, più pratica che bella, è uscita alla distanza, conquistando con forza l’invito al gran ballo per il titolo Toscano. L’inizio della sfida è stato contratto da parte di entrambe le squadre (5-4 dopo 5 minuti), poi una tripla di Fringuello e un contropiede di Taddei hanno aperto un break che ha portato i padroni di casa sul 18-11 alla prima sirena. Coach Bertini nel secondo quarto ha trovato punti da Moscatelli, Fabbrini e Lamberti che hanno spinto i pratesi sul +10, ma la Sancat è riuscita a ricucire lo strappo in un amen. Al rientro in campo gli ospiti si sono lanciati in avanti e solo uno scatenato Vigiani (12 punti consecutivi) ha fatto mantenere la testa avanti ai pratesi (49-42 all’ultima sosta). Ultimo quarto senza storia in favore del PpP, che, dopo aver dominato in stagione regolare, gestisce al meglio la pressione di una gara secca come questa e guadagna il diritto di giocare le Final Six. Il tabellino pratese: Tabellino: Cintolesi 3, Baccichet, Senis 3, Natoli 1, Vigiani 22, Taddei 2, Fringuello 9, Corsini 11, Moscatelli 2, Calabrese 13, Fabbrini 1, Lamberti 4. All. Bertini.

L.M.