Luchini finalmente campione del mondo

Aveva più volte sfiorato la medaglia del metallo più pregiato nelle passate edizioni della kermesse. Un appuntamento mancato spesso per un soffio nella competizione che mette di fronte i migliori snowboarder del globo. E l’ultimo tentativo, in ordine cronologico, è finalmente andato a segno: in Spagna, Jacopo Luchini si è laureato campione del mondo di snowboard cross, nella categoria agonistica "Upper Limb". Questo il verdetto emerso pochi giorni fa dai Mondiali di snowboard paralimpico, andati in scena sulle nevi spagnole a La Molina. L’atleta montemurlese (in forza alle Fiamme Oro) si presentava alla manifestazione tra i favoriti, alla luce degli ultimissimi risultati che confermavano come l’infortunio patito nei mesi scorsi fosse (quasi del tutto) alle spalle. E il pronostico è stato rispettato sin dalle prove di qualificazione: il trentaduenne, prima di mettersi al collo l’oro, aveva già fatto registrare il miglior crono nella prima fase della prima prova, confermandosi poi il migliore del lotto anche nelle semifinali. Risultato ripetuto nella finalissima, durante la quale ha messo in pratica con successo il piano preparato insieme allo staff tecnico dell’Italia, capitanato da Igor Confortin: è stato il più lesto in partenza, ha preso il comando delle operazioni e pennellato le curve del tracciato sino alla linea d’arrivo, dove ha finalmente potuto esultare precedendo lo svizzero Aron Fahrni e il francese Maxime Montaggioni.

"Ho finalmente chiuso il cerchio conquistando quella medaglia d’oro che mi mancava. Sono veramente soddisfatto anche perché è arrivata in un’annata dove non sono mancati gli imprevisti – ha commentato Luchini dopo il successo – A dicembre, dopo la caduta in Coppa del mondo e l’infortunio alla spalla, la rincorsa alla corona iridata sembrava quasi una montagna insormontabile. Invece io e tutto il team ci abbiamo creduto, lavorato con pazienza, rientrando gradualmente e crescendo di settimana in settimana. Non posso essere al massimo della forma ma sono orgoglioso di me perché questo è un successo voluto con tutto il cuore e raggiunto con la forza mentale".

Un 2023 in crescendo insomma, che potrebbe regalargli ulteriori sorprese positive nelle prossime uscite. E adesso che ha agguantato il titolo iridato, l’unico vero alloro che gli manca è la medaglia paralimpica: per questo, l’impressione è che nei ritagli di tempo continuerà ad osservare con attenzione il tracciato di Cortina d’Ampezzo, dove ha peraltro gareggiato di recente. La località veneta ospiterà infatti le Paralimpiadi invernali del 2026, insieme a Milano. E in prospettiva, Luchini vuole chiudere in bellezza una carriera che gli ha dato e gli sta dando grandissime soddisfazioni.

Giovanni Fiorentino