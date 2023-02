Luchini conquista l’argento in Germania

Aveva iniziato il 2023 con un duplice bronzo in Coppa del Mondo, a Cortina d’Ampezzo. E pochi giorni

fa ha agguantato una medaglia d’argento, sempre nella massima rassegna intercontinentale e sempre nella categoria "upper limb".

Questo il bilancio che Jacopo Luchini può tracciare dopo la tappa di Grasgehren (in Germania) che lo ha confermato fra gli snowboarder più competitivi del mondo. L’atleta montemurlese classe 1990 non è ancora al 100% a causa dei postumi di un infortunio, ma è apparso in crescita anche sotto il profilo della condizione fisica e già nella prossima sfida potrebbe tornare sul gradino più alto del podio. "Sono soddisfatto del mio comportamento – ha commentato il diretto interessato, indicando il prossimo obiettivo – e soprattutto di essermi sentito meglio sulla tavola. Sicuramente ci sono dei dettagli tecnici da limare ma la strada, per arrivare competitivi al Mondiale di marzo, è quella giusta. A causa dei postumi dell’infortunio alla spalla faccio ancora fatica nella fase di uscita dal cancelletto e dunque devo sempre affrontare una gara in rimonta. Avanti così, ad ogni modo".