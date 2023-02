Luchini agguanta il bronzo a Cortina

Aveva di fatto chiuso il 2022 con la medaglia d’oro in Coppa del Mondo, agguantata in Olanda. Anche perché un infortunio patito lo scorso dicembre gli aveva impedito di prepararsi a dovere ai primi appuntamenti di quest’anno, perlomeno inizialmente. I guai fisici sembrano però essere definitivamente alle spalle, come testimoniato dal bronzo colto a Cortina d’Ampezzo qualche giorno fa nella nuova edizione della massima rassegna internazionale di snowboard. Buona la prima per Jacopo Luchini, piazzatosi terzo pochi giorni fa nella categoria "upper limb" alle spalle dell’inglese James Barnes – Miller e del francese Maxime Montaggioni. Due dei suoi rivali "storici", gli stessi che con tutta probabilità gli daranno filo da torcere per tutto il resto della stagione. Lo snowboarder montemurlese vuole confermarsi ad altissimi livelli e le prossime prove saranno per lui decisive. Anche se continuerà ad osservare con attenzione il tracciato di Cortina: la località veneta ospiterà infatti le Paralimpiadi invernali del 2026, insieme a Milano.

g. f.