L’Ortigia e Tempesti sfiorano l’impresa

"L’obiettivo era di arrivare sino in fondo e lo abbiamo fatto. Abbiamo portato a termine un’impresa che resterà nella storia del club". A parlare è Stefano Tempesti (foto), che ha sfiorato la vittoria in Coppa Italia con l’Ortigia. Il portiere pratese ha già vinto il trofeo tredici volte in carriera, ma vincerlo col sodalizio siciliano gli avrebbe garantito l’ennesimo record: sarebbe con tutta probabilità diventato a 43 anni il pallanuotista più esperto ad aggiudicarsi il trofeo. E dopo aver conquistato la finale battendo i campioni d’Italia in carica di Brescia, il sogno si è infranto contro la corazzata Pro Recco: la società ligure si è imposta 12-8. Tempesti è risultato il migliore in acqua, come nella semifinale contro i bresciani. E anche se ha dovuto accontentarsi della medaglia dei secondi classificati, ha lanciato un segnale: a dispetto delle primavere che fra quattro mesi saranno 44, Tempesti resta uno dei portieri più forti d’Italia. E potrebbe continuare a giocare nella prossima stagione.