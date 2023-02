Lo Startit riassapora la vittoria Batte Camaiore ed è secondo

Torna alla vittoria l’Hockey Prato nel campionato di serie B maschile. Lo Startit si impone 9-5 sulla Rotellistica Camaiore e sale in seconda piazza, staccato di tre lunghezze dalla capolista Castiglione. L’inizio è favorevole agli ospiti che si portano sul 2-0 con la doppietta di Facchini. I biancazzurri sfruttando il sostegno del pubblico del PalaRogai tornano in parità con le reti di Baldesi e Bianchi, ma poi si ritrovano sotto di altre due marcature firmate da Giorgi e Bellè. Al riposo si va sul 4-3 con la realizzazione di Barbani che riapre la contesa. Nella ripresa l’Hockey Prato cambia decisamente passo. Poli insacca il pari, Baldesi firma il sorpasso e Capuano l’allungo sul 6-4. Ancora Poli e Barbani mettono in ghiaccio il successo, Giorgi prova a rendere meno pesante il passivo e infine Benelli quasi allo scadere trova il 9-5 definitivo. Questa la formazione dell’Hockey Prato Startit: Vespi, Capuano, Bianchi, Baldesi, Benelli, Barbani, Mugnai, Capuano, Poli. All. Bernardini.