Lo Startit in trasferta a Viareggio Sfida per consolidare i risultati

Dopo la vittoria interna con la Rotellistica Camaiore che è valsa l’aggancio al secondo posto, l’Hockey Prato questo pomeriggio sarà in Versilia per cercare di dare continuità ai propri risultati nel campionato di serie B. Lo Startit, nel posticipo domenicale, alle 15 scenderà in pista contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio. Una partita che vale doppio visto che i padroni di casa sono secondi in classifica proprio a pari punti con i biancazzurri di coach Bernardini. Viareggio finora ha perso un solo match nel torneo, quello col Pumas Ancora Viareggio, ma il calendario finora è stato benevolo con i versiliesi. Il Cgc infatti non ha ancora incontrato la capolista Hockey Club Castiglione, unica in grado di battere l’Hockey Prato finora, e oggi avrà la possibilità di disputare lo scontro diretto con i biancazzurri fra le mura amiche. Lo Startit scenderà in pista con il chiaro intento di centrare i tre punti, sperando al contempo che la Rotellistica Camaiore possa fermare la capolista Castiglione nell’altro posticipo domenicale del girone. Ricordiamo che Prato finora ha avuto la meglio sul Pumas Ancora Viareggio per 3-11, poi sul fanalino di coda HockeyForte per 21-4, e per 9-5 sulla Rotellistica Camaiore.